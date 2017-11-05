Соперник "Локомотива" "Злин" сыграл вничью со "Спартой" Караваева

"Злин" и "Спарта" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Чехии - 2:2. В составе пражского клуба появился российский защитник Вячеслав Караваев. Для него это первый матч в чешской суперлиге с 7 августа - после победы над "Младой Болеслав" (1:0) он появлялся лишь дважды в играх Кубка страны.

"Злин" - соперник "Локомотива" в групповом турнире Лиги Европы. В первом матче железнодорожники победили 3:0, ответный поединок состоится 7 декабря.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

13-й тур

"Злин" - "Спарта" - 2:2 (1:1)

Голы: Экпай, 15 (1:0). Шурал, 24 (1:1). Янко, 79 (1:2). Джафич, 90+1 (2:2).