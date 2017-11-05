Соперник ЦСКА "Бенфика" победила "Виторию Гимарайнш"

"Бенфика" обыграла "Виторию Гимарайнш" в матче 11-го тура чемпионата Португалии. Лиссабонский клуб занимает третье место в турнирной таблице суперлиги.
"Бенфика" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. В первом матче армейцы победили 2:1, вторая встреча состоится 22 ноября.
Чемпионат Португалии
Суперлига
11-й тур
"Витория Гимарайнш" - "Бенфика" - 1:3 (0:1)
Голы: Жонас, 21 (0:1). Самарис, 75 (0:2). Сальвиу, 78 (0:3). Рафаэл Мартинш, 85 (1:3).
Нереализованный пенальти: Талло (В), 90+4.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/portugal/super/2017-2018/