"Сьон" с Митрюшкиным уступил "Туну", пропустив на четвертой добавленной минуте

В матче 30-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на выезде проиграл "Туну" – 1:2. Причем решающий мяч хозяева забили на четвертой добавленной минуте – отличился Симон Рапп. Все 90 минут в воротах хозяев провел экс-голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин.

Несмотря на поражение, "Сьон" остался на третьем месте в таблице. "Тун" поднялся на седьмую строчку.

Чемпионат Швейцарии

30-й тур

"Тун" – "Сьон" – 2:1 (1:1)