16:41 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Сьон" с Митрюшкиным уступил "Туну", пропустив на четвертой добавленной минуте

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В матче 30-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на выезде проиграл "Туну" – 1:2. Причем решающий мяч хозяева забили на четвертой добавленной минуте – отличился Симон Рапп. Все 90 минут в воротах хозяев провел экс-голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин.

Несмотря на поражение, "Сьон" остался на третьем месте в таблице. "Тун" поднялся на седьмую строчку.

Чемпионат Швейцарии

30-й тур

"Тун" – "Сьон" – 2:1 (1:1)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

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