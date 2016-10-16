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"Сьон" с Митрюшкиным победил "Грассхоппер", Циглер сделал дубль

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В матче 11-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" взял верх над "Грассхоппером" - 4:2. Ворота победителей защищал российский голкипер Антон Митрюшкин. В составе "Сьона" дубль сделал бывший игрок "Локомотива" Рето Циглер, а также 72 минуты на поле провел экс-форвард "Краснодара" Мусса Конате. Полный матч за "Грассхоппер" отыграл экс-хавбек "Спартака" Ким Чельстрем.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

11-й тур

"Сьон" - "Грассхоппер" - 4:2 (3:0)

Голы: Аколо, 27 (1:0). Аколо, 29 (2:0). Циглер, 35 - с пенальти (3:0). Башич, 69 (3:1). Манси, 80 (3:2). Циглер, 90 - с пенальти (4:2).

Удаление: Жоаким Адау, 68 (С).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

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