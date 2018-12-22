СМИ: Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович – саммый высокооплачиваемый футболист в истории MLS, сообщает ESPN. Ранее он подписал новый контракт с клубом.

"Гэлакси" не разглашает условия контракта, однако, по данным источника, зарплата игрока составит около 7,5 млн долларов в год. В таком случае он превосходит Кака ("Орландо"​) и Себастьяна Джовинко ("Торонто") с зарплатами в 7,17 и 7,13 млн в год, соответственно.

Соглашение рассчитано на 2019 год. В прошедшем сезоне 37-летний форвард провел 27 матчей в MLS и забил 22 мяча. Его команда при этом не сумела пробиться в плей-офф.