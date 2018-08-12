Слуцкий поблагодарил фанатов "Витесса" за поддержку в матче с "Гронингеном"

Сегодня, 12 августа, "Витесс" в Арнеме на стадионе "Гелредом" разгромил "Гронинген" со счетом 5:1 в стартовом туре чемпионата Голландии. После окончания встречи главный тренер победителей Леонид Слуцкий подошел к сектору, где располагаются наиболее активные фанаты команды.

Российский специалист поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении всех 90 минут игры. Ранее Слуцкий получил от фанатов памятный приз - российский флаг со своей фамилий.

"СЭ" ввел текстовую трансляцию матча "Витесс" - "Гронинген". Видео голов матча "Витесс" - "Гронинген"

5:1! Безбашенный дебют Слуцкого в голландской лиге