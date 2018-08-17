Сергей Ребров: "Есть игроки, которые ярче и полезнее Роналду и Месси"

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров назвал основных претендентов на награду "Золотой мяч".

- Я считаю, что футболист, претендующий на такой трофей, должен удачно играть во всех турнирах, где выступают его клуб и сборная. Да, мы уже привыкли к тому, что за футбольный Оскар соревнуются только Криштиану Роналду и Месси, они – топовые мастера, но в этом году есть те, кто пока что выглядит ярче и полезнее, - цитирует Реброва "Команда 1". - Пока я вижу двух таких игроков – Модрича и Гризманна. В год чемпионата мира нужно оценивать вклад в успех своей сборной, но есть еще вторая половина сезона, которая расставит все точки над "i".