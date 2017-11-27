Сергей Гуренко: "Считаю чемпионом минское "Динамо", а не БАТЭ"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко после завершения чемпионата Белоруссии отметил, что БАТЭ незаслуженно завоевал золотые медали. Команды набрали одинаковое количество очков, но борисовчане опередили минчан по личным встречам.

Перед этим БАТЭ выиграл "дело Веремко". В октябре команде засчитали техническое поражение в матче со "Слуцком" за то, что голкипер Сергей Веремко был неправомерно внесен в заявку. После апелляции клубу из Борисова вернули 3 очка.

- Никто не верил в эту команду, в этих пацанов. Я считаю, что мы чемпионы, - заявил Гуренко в эфире канала "Беларусь 5". - Хочу сказать спасибо за чемпионат. Мы набрали очков столько же, сколько и БАТЭ. Не считаю, что они честно выиграли. Ну ничего страшного.