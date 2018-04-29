"Селтик" разгромил "Рейнджерс" 5:0 и стал чемпионом Шотландии седьмой раз подряд

"Селтик" разгромил "Рейнджерс" в матче 35-го тура чемпионата Шотландии - 5:0. Благодаря этой победе бело-зеленые оторвались от преследователей на 10 очков и обеспечили себе чемпионский титул. Это чемпионство стало для "Селтика" седьмым подряд и 49-м в истории.
Больше него чемпионский титул завоевывал только мировой рекордсмен - "Рейнджерс" (54). Чемпионская серия стала для "Селтика" третьей по продолжительности в истории шотландского чемпионата. С 1966 по 1974 год "Селтик" завоевал девять чемпионских титулов подряд, а "Рейндерс" также становился чемпионом девять лет подряд с 1989 по 1997 год.
Чемпионат Шотландии
Премьер-лига
35-й тур
"Селтик" - "Рейнджерс" - 5:0 (3:0)
Голы: Эдуард, 14 (1:0). Эдуард, 41 (2:). Форрест, 45 (3:0). Рогич, 47 (4:0). Макгрегор, 53 (5:0).
#Magnificen7 Celtic 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆– Celtic Football Club (@CelticFC) 29 апреля 2018 г.
Celtic Football Club are seven-in-a-row Champions of Scotland! pic.twitter.com/LwWLZ7DnQ5
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/scotland/premier/2017-2018/