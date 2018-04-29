"Селтик" разгромил "Рейнджерс" 5:0 и стал чемпионом Шотландии седьмой раз подряд

"Селтик" разгромил "Рейнджерс" в матче 35-го тура чемпионата Шотландии - 5:0. Благодаря этой победе бело-зеленые оторвались от преследователей на 10 очков и обеспечили себе чемпионский титул. Это чемпионство стало для "Селтика" седьмым подряд и 49-м в истории.

Больше него чемпионский титул завоевывал только мировой рекордсмен - "Рейнджерс" (54). Чемпионская серия стала для "Селтика" третьей по продолжительности в истории шотландского чемпионата. С 1966 по 1974 год "Селтик" завоевал девять чемпионских титулов подряд, а "Рейндерс" также становился чемпионом девять лет подряд с 1989 по 1997 год.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

35-й тур

"Селтик" - "Рейнджерс" - 5:0 (3:0)

Голы: Эдуард, 14 (1:0). Эдуард, 41 (2:). Форрест, 45 (3:0). Рогич, 47 (4:0). Макгрегор, 53 (5:0).