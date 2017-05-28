"Рода" сохранила место в эредивизи, НЕК проиграл НАКу

В ответном стыковом матче за место высшей лиге чемпионата Голландии "Рода" на своем поле одолела "Маастрихт" (1:0). Первая встреча между этими командами завершилась вничью – 0:0. Команда из Керкраде сохранила прописку в эредивизи.

НЕК на своем поле уступил НАКу (1:4). Хет-трик оформил Сириль Дессерс. По итогам двух матчей клуб из Бреды вернулся в элиту.

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Стыковые матчи

Ответные матчи

"Рода" – "Маастрихт" – 1:0 (1:0)

Первый матч – 0:0.

НЕК – НАК – 1:4 (1:1)

Первый матч – 0:1.