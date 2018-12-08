"Порту" разгромил "Портимоненси" перед заключительным матчем в группе Лиги чемпионов

"Порту" на своем поле обыграл "Портимоненси" в матче 12-го тура чемпионата Португалии. Это пятая победа кряду. "Драконы" продолжают лидировать в таблице.

На следующей неделе "Порту" предстоит сыграть с "Галатасараем" в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Турецкая команда занимает третье место и в случае поражения может уступить путевку в Лигу Европы "Локомотиву", если красно-зеленые выиграют у "Шальке".

Чемпионат Португалии

12-й тур

"Порту" - "Портимоненси" - 4:1 (1:1)

Голы: Тормена, 9 (0:1). Марега, 23 (1:1). Соарес, 57 (2:1). Брахими, 59 (3:1). Марега, 64 (4:1).