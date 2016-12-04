"Порту" обыграл "Брагу", забив на 95-й минуте

"Порту" в матче 12-го тура чемпионата Португалии на своем поле обыграл "Брагу" со счетом 1:0. Единственный мяч на пятой добавленной к основному времени минуте забил Руй Соуза. Добавим, что гости после удаления Артура Жорже Аморима на 35-й минуте играли в меньшинстве. При этом нападающий хозяев Андре Силва не реализовал пенальти.

"Порту" набрал 25 очков и вышел на третье место в таблице, обойдя "Брагу". Лидирует в чемпионате "Бенфика", "Спортинг" занимает вторую строчку.

Чемпионат Португалии

Примейра

12-й тур

"Порту" – "Брага" – 1:0 (0:0)

Голы: Педру, 90+5 (1:0).