04:17 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Порту" обыграл "Брагу", забив на 95-й минуте

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"Порту" в матче 12-го тура чемпионата Португалии на своем поле обыграл "Брагу" со счетом 1:0. Единственный мяч на пятой добавленной к основному времени минуте забил Руй Соуза. Добавим, что гости после удаления Артура Жорже Аморима на 35-й минуте играли в меньшинстве. При этом нападающий хозяев Андре Силва не реализовал пенальти.

"Порту" набрал 25 очков и вышел на третье место в таблице, обойдя "Брагу". Лидирует в чемпионате "Бенфика", "Спортинг" занимает вторую строчку.

Чемпионат Португалии

Примейра

12-й тур

"Порту" – "Брага" – 1:0 (0:0)

Голы: Педру, 90+5 (1:0).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/portugal/super/2016-2017/

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