"Пил все, что мог: вино, виски, водку, пиво". Адриано признался, что приходил пьяным на тренировки

Бывший форвард сборной Бразилии Адриано рассказал о проблемах с алкоголем, которые преследовали во время выступления за "Интер".

- Только я знаю, как сильно страдал. Смерть отца сильно повлияла меня, мне было чертовски одиноко, - цитирует Football Italia Адриано. - После смерти папы все стало ужасно, я изолировал себя. Я был один в Италии, грустный и подавленный, а потом начал пить.

Когда я пил, чувствовал себя счастливым, я делал это каждую ночь и пил все, что мог: вино, виски, водку, пиво. Много пива. Я не переставал пить, и в конце концов мне пришлось уйти из "Интера".

Я не знал, как скрывать это, поэтому приходил пьяным на утренние тренировки. Я никогда не пропускал занятия, даже если был сильно пьян, тогда врачи укладывали меня спать на базе. "Интер" говорил СМИ, что у меня мышечные проблемы.

Потом я понял, что проблема была в окружении. Друзья, которые ничего не делали, но приглашали меня на вечеринки с женщинами и алкоголем, не думая ни о чем. Вернувшись в Бразилию, я отказался от миллионов, но получил счастье.

Адриано выступал за "Интер" с 2001 по 2009 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Италии. Дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.