ПАОК перед матчем со "Спартаком" объявил о переходе форварда лондонского "Арсенала"

ПАОК объявил о переходе форварда Чуба Акпома из лондонского "Арсенала". Контракт с 22-летним англичанином заключен на три года.
За основную команду "Арсенала" Акпом провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. В составе молодежной команды "канониров" он забил 33 гола в 50 играх.
ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет со "Спартаком". Первая встреча состоится 8 августа в Салониках, ответная пройдет 14-го числа в Москве.
Ранее стало известно, что ПАОК в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом.
🤝Τα πάντα σχετικά με την μεταγραφή του Τσούμπα #Akpom από το https://t.co/8645bAjjOM - https://t.co/ptC4Er1Wlw #PAOK #transfers #TheFutureIsHere pic.twitter.com/fPkr3u2cdU– PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 3 августа 2018 г.