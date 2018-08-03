ПАОК перед матчем со "Спартаком" объявил о переходе форварда лондонского "Арсенала"

ПАОК объявил о переходе форварда Чуба Акпома из лондонского "Арсенала". Контракт с 22-летним англичанином заключен на три года.

За основную команду "Арсенала" Акпом провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. В составе молодежной команды "канониров" он забил 33 гола в 50 играх.

ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет со "Спартаком". Первая встреча состоится 8 августа в Салониках, ответная пройдет 14-го числа в Москве.

Ранее стало известно, что ПАОК в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом.