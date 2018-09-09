Названа причина разрыва между Памелой Андерсон и Рами

7 сентября стало известно, что актриса и модель Памела Андерсон рассталась с чемпионом мира в составе сборной Франции, защитником "Марселя" Адилем Рами. Сообщалось, что разрыв произошел после того, как 32-летний футболист сделал 51-летней американке канадского происхождения предложение.

Однако по информации издания Page Six, который ссылается на собственные авторитетные источники, пара рассталась по другой причине. Андерсон осознала, что из-за нее футболист не уделяет должного внимания своим 2-летним сыновьям-двойняшкам. У Рами остались двое детей от прошлых связей с моделью Сидони Бьемот (отношения пара официально так и не оформила).

"Памела чувствует, что она – причина того, что Адиль проводит меньше времени со своими сыновьями. Всю прошлую неделю она провела вместе с Рами и его очаровательными сыновьями, и это разбило ей сердце. Она переживает, что он не заботится о них так, как полагается, и потому решила расстаться. Она ушла из его жизни, чтобы он мог быть со своими детьми", сообщает Page Six.

Памела Андерсон бросила чемпиона мира по футболу