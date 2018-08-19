Минское "Динамо" после унижения от "Зенита" проиграло аутсайдеру чемпионата Белоруссии

"Динамо" Минск уступило "Городее" в матче 18-го тура чемпионата Белоруссии - 0:2. Игра стала для столичного клуба первой после разгромного поражения от "Зенита" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:8.

"Городея" перед туром шла в зоне вылета, а "Динамо" занимало вторую строчку. Победа позволила гостям подняться из зоны вылета, а бело-голубые пропустили на второе место "Витебск".

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

18-й тур

"Динамо" Мн - "Городея" - 0:2 (0:1)

Голы: Дубаич, 27 (0:1). Лебедев, 62 (0:2).