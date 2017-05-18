12:21 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Матч чемпионата Швеции перенесли из-за попытки подкупа игрока

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Матч 9-го тура чемпионата Швеции между "Гетеборгом" и АИК перенесен на неопределенное время из-за попытки подкупа одного из игроков, сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза. Встреча должна была пройти 18 мая в Гетеборге.

В заявлении утверждается, что неизвестный предложил футболисту АИК крупную сумму денег взамен на то, чтобы тот сделал все, чтобы клуб проиграл.

 - Это очень серьезная атака на шведский футбол, - сказал генеральный секретарь организации Хакан Шестранд. – Мы никогда ее не примем, поэтому очень важно действовать с силой.

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