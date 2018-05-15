Марадона стал председателем правления брестского "Динамо"

ФК "Динамо" (Брест) в своем Твиттере объявил о начале сотрудничества с аргентинцем Диего Марадоной. Он был назначен председателем правления клуба.
До этого в СМИ сообщалось, что специалист будет назначен главным тренером команды. "Динамо" после восьми туров занимает восьмое место в чемпионате Белоруссии.
- Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест". Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России, - сообщает Твиттер "Динамо".
Последним местом работы 57-летнего экс-футболиста был клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.
⚡ ДА, ДИЕГО С НАМИ! ⚡ #fcdb1960– FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 мая 2018 г.
Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg
Slim Taller
майор99,так уже час прошёл,а им по барабану. Марадоне тренером работать нельзя,как тренер он совсем никудышный.Но стадионы будут полными,что и требуется.
00:55
Рональд Рейган
И еще бородатая шутка: Марадона в курсе, что это не тот Брест, что во Франции?
00:31
Рональд Рейган
Руководить Диего будет видимо из Эмиратов.
00:28
kirsann
ржунемагу..)) белкаруссы совсем бреханулись..
00:24
sozerzator
корректор - нужен всегда))
00:00
майор99
Slim Taller А что такое предстатель?! 23:34===========предстатель это тот, у кого проблемы с предстательной железой. Ну или журнилист С-Э, которому лень прочитать, что он написал, прежде чем это опубликовать
23:58 15 мая
kashkovsky2010
СЭ, возьмите меня редактором.
23:57 15 мая
Тарасено
Slim Taller А что такое предстатель? Хороший вопрос)))
23:40 15 мая
Millwall82
Напоминает историю Христо Стоичкова в Ростове.
23:35 15 мая
Slim Taller
А что такое предстатель?!
23:34 15 мая
Я с рулетом на балконе
Бацька договаривался?
23:33 15 мая