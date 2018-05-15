23:23 15 мая | Футбол — Зарубежные

Марадона стал председателем правления брестского "Динамо"

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ФК "Динамо" (Брест) в своем Твиттере объявил о начале сотрудничества с аргентинцем Диего Марадоной. Он был назначен председателем правления клуба.

До этого в СМИ сообщалось, что специалист будет назначен главным тренером команды. "Динамо" после восьми туров занимает восьмое место в чемпионате Белоруссии.

- Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест". Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России, - сообщает Твиттер "Динамо".

Последним местом работы 57-летнего экс-футболиста был клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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Slim Taller

майор99,так уже час прошёл,а им по барабану. Марадоне тренером работать нельзя,как тренер он совсем никудышный.Но стадионы будут полными,что и требуется.

00:55

Рональд Рейган

И еще бородатая шутка: Марадона в курсе, что это не тот Брест, что во Франции?

00:31

Рональд Рейган

Руководить Диего будет видимо из Эмиратов.

00:28

kirsann

ржунемагу..)) белкаруссы совсем бреханулись..

00:24

sozerzator

корректор - нужен всегда))

00:00

майор99

Slim Taller А что такое предстатель?! 23:34===========предстатель это тот, у кого проблемы с предстательной железой. Ну или журнилист С-Э, которому лень прочитать, что он написал, прежде чем это опубликовать

23:58 15 мая

kashkovsky2010

СЭ, возьмите меня редактором.

23:57 15 мая

Тарасено

Slim Taller А что такое предстатель? Хороший вопрос)))

23:40 15 мая

Millwall82

Напоминает историю Христо Стоичкова в Ростове.

23:35 15 мая

Slim Taller

А что такое предстатель?!

23:34 15 мая

Я с рулетом на балконе

Бацька договаривался?

23:33 15 мая

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