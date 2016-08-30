"Маккаби" усилится игроками "Мальме" и "Хапоэля"

"Маккаби" из Тель-Авива близок к подписанию долгосрочного контракта с исландским нападающим Видаром Кьяртенссоном. Как сообщает источник, близкий к клубу, форвард прилетел в Израиль со своими агентами, его нынешний клуб - "Мальме" согласился отпустить игрока за 3,5 миллиона евро. Эта покупка может стать самой дорогой в истории клуба. Помимо исландца, "Маккаби" нацелен на приобретение игрока "Хапоэля" Сагива Иехизкеля. Стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро. Напомним, что "Маккаби" является соперником питерского "Зенита" по групповой стадии Лиги Европы. (Эли ШВИДЛЕР)