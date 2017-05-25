"Копенгаген" выиграл Кубок Дании в дерби с "Бреннбю"

"Копенгаген" в восьмой раз в своей истории стал победителем Кубка Дании. В финале столичная команда обыграла принципиальных соперников из "Бреннбю" – 3:1. Дубль оформил Андреас Корнелиус.

Рекорд по количеству выигранных Кубков принадлежит "Орхусу" – 9 побед. Напомним, что в этом сезоне "Копенгаген" стал чемпионом страны, а "Бреннбю" также финишировал вторым.

Кубок Дании

Финал

"Копенгаген" – "Бреннбю" – 3:1 (0:0)

Голы: Корнелиус, 51 (1:0). Пукки, 61 (1:1). Сантандер, 83 (2:1). Корнелиус, 85 (3:1).