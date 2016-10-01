"Кайрат" с Аршавиным сыграл вничью с "Ордабасы"

В матче 29-го тура плей-офф чемпионата Казахстана "Кайрат" на своем поле сыграл вничью с "Ордабасы" – 1:1. На гол экс-форварда "Краснодара" Жерара Гоу гости ответили мячом Еркебулана Тунгишбаева. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин провел на поле все 90 минут в составе хозяев. Как и Анатолий Тимощук, известный по выступлениям за "Зенит", и Херсон Асеведо, ранее игравший за "Урал".

У "Ордабасы" в старте появились экс-нападающий "Торпедо" Александр Гейнрих и Отар Марцваладзе, выступавший за "Волгу", "Краснодар", "Анжи" и "Тосно". Их команда занимает четвертое место в турнирной таблице. "Кайрат" идет вторым, на три очка отставая от лидирующей "Астаны", у которой еще две игры в запасе.

Чемпионат Казахстана

29-й тур

Плей-офф

"Кайрат" – "Ордабасы" – 1:1 (1:1)