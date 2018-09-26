"Кайрат" без Аршавина в меньшинстве победил "Кайсар"

"Кайрат" выиграл у "Кайсара" в матче 25-го тура чемпионата Казахстана – 2:1. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин остался в запасе алматинцев, 90 минут в составе победителей отыграли экс-защитники "Крыльев Советов" Шелдон Бато и Сергей Политевич.

"Кайрат" в таблице идет на втором месте, отставая на 7 очков от "Астаны".

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

25-й тур

"Кайсар" – "Кайрат" – 1:2 (0:2)

Голы: Эсеола, 25 (0:1). Иличевич, 35 (0:2). Аржанов, 51 (1:2).

Удаление: Ахметов (Кайр), 76.