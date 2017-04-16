16:59 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Кайрат" без Аршавина разгромил "Ордабасы"

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В матче 7-го тура чемпионата Казахастана "Кайрат" на своем поле нанес поражение "Ордабасы" – 3:0. По голу забили экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу и Иво Иличевич, ранее выступавший за "Анжи".

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин вновь остался в запасе. 35-летний футболист не появлялся на поле в последних трех матчах. Его команда поднялась на третье место в таблице, обойдя "Ордабасы", который опустился на четвертую строчку.

Чемпионат Казахстана

7-й тур

"Кайрат" – "Ордабасы" – 3:0 (2:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/kazahstan/highest/2017/

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FRAT.KZ

третий гол забили с передачи Аршавина.

17:28

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