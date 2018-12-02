Итоги чемпионата Белоруссии: БАТЭ опять чемпион, "Шахтер" и "Динамо" - в еврокубках

Завершился чемпионат Белоруссии сезона-2018. Титул чемпиона страны досрочно выиграл БАТЭ. Для клуба из Борисова это 15-е чемпионство в истории и 13-е подряд.

Второе место занял солигорский "Шахтер", третье - минское "Динамо". Эти клубы попали в Лигу Европы. Еще один определится по итогам Кубка Белоруссии. Если его выиграет один из трех клубов, вышедших в еврокубки, то в Лигу Европы попадет ставший четвертым "Витебск".

В первый дивизион вылетели "Смолевичи" и "Днепр". Им на смену придут мозырьская "Славия" и "Энергетик-БГУ".

Лучшим бомбардиром стал нападающий брестского "Динамо" Павел Савицкий, забивший 15 голов.