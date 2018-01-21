"Истанбул ББ" обошел "Фенербахче" Нойштедтера и вернулся в лидеры чемпионата Турции

"Истанбул ББ" разгромил "Бурсаспор" в матче чемпионата Турции. В составе победителей 90 минут отыграл бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. У "Бурсаспора" на замену вышли экс-игроки "Ахмата" Георге Грозав и Богдан Станку.
Победа позволила "Истанбул ББ" вернуться на первое место в турнирной таблице, обойдя "Фенербахче", цвета которого защищают игрок сборной России Роман Нойштедтер, экс-футболисты "Зенита" Нету, Мартин Шкртел и Жулиану, а также экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна.
"Трабзонспор" сыграл вничью на выезде с "Коньяспором". В составе команды из Трабзона сыграли бывшие игроки "Локомотива" Даме Ндой и Ян Дюрица, а также экс-футболист "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан, удаленный с поля в концовке встречи.
"Сивасспор" с бывшим хавбеком "Локо" Делвином Ндинга сыграл вничью с "Акхисаром", цвета которого с января защищает экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев. Ндинга провел полный поединок, Селезнев был заменен на 71-й минуте. Российский защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков остался в запасе.
Наконец "Антальяспор" дома уступил "Бешикташу", несмотря на гол экс-хавбека "Локомотива" Шарлеса. Еще один бывший игрок "Локо" Майкон, бывший полузащитник "Динамо" Вильям Венкер и бывший капитан "Анжи" Самюэль Это'О не попали в заявку на матч.
Чемпионат Турции
Суперлига
18-й тур
"Коньяспор" – "Трабзонспор" – 2:2 (0:0)
Голы: Милошевич, 77 (1:0). Йылмаз, 83 – с пенальти (1:1). Йылмаз, 90 (1:2). Чынар, 90+4 (2:2).
Удаления: Туран (К), 18. Губочан (Т), 90+3.
"Бурсаспор" – "Истанбул ББ" – 0:3 (0:1)
Голы: Аттамах, 17 (0:1). Моссоро, 58 (0:2). Туран, 86 (0:3).
"Антальяспор" – "Бешикташ" – 1:2 (1:1)
Голы: Шарлес, 8 (1:0). Талиска, 30 (1:1). Талиска, 54 (1:2).
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Анжи
- Шарлес да Силва
- Александр Епуряну
- Маркес Майкон
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Мартин Шкртел
- Томаш Губочан
- Ян Дюрица
- Матье Вальбуэна
- Даме Ндой
- Самюэль Это`О
- Бешикташ (Футбол)
- Москва
- Бурсаспор
- Коньяспор
- Трабзонспор
- Роман Нойштедтер
- Сивасспор
- Виталий Дьяков
- Луиш Нету
- Вильям Венкер
- Дельвин Ндинга
- Евгений Селезнев
- Богдан Станку
- Жулиану Виктор де Паула
- Георге Грозав
- Антальяспор
- Истанбул ББ