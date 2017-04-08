"Хэбэй" Мануэля Пеллегрини забил четыре мяча клубу Тевеса

В матче 4-го тура китайской суперлиги "Хэбэй" на своем поле одолел "Шанхай Шеньхуа" – 4:2. Дублем у хозяев отметился Алоизиу, у гостей один из мячей записал на свой счет экс-хавбек "Интера" Фреди Гуарин. Самый высокооплачиваемый игрок мира Карлос Тевес не забивает в третьей игре подряд. "Шеньхуа" идет на десятом месте в таблице, "Хэбэй" – четвертым.

В другом поединке "Гуанчжоу Эвергранд" в дерби сыграл вничью с "Гуанчжоу Фули" – 2:2. У номинальных гостей один из мячей записал на свой счет лидер сборной Израиля Эран Захави. Его команда вышла на чистое первое место. Подопечные Луиса Фелипе Сколари расположились на пятой строчке.

Чемпионат Китая

Суперлига

4-й тур

"Хэбэй" – "Шанхай Шеньхуа" – 4:2 (3:1)

"Гуанчжоу Эвергранд" – "Гуанчжоу Фули" – 2:2 (1:1)

"Гуйчжоу Чжичен" – "Тяньцзинь Теда" – 0:0