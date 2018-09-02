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"Гуйчжоу" Дана Петреску сыграл вничью с "Бэйцзин Жэньхэ"


"Гуйчжоу Чжичэн" сыграл вничью с "Бэйцзин Жэньхэ" в матче 21-го тура чемпионата Китая. "Гуйчжоу" возглавляет бывший главный тренер "Кубани" и "Динамо" Дан Петреску.

В другой встрече чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд" под руководством Фабио Каннаваро взял верх над "Шанхай Шэньхуа" - 2:1.

Чемпионат Китая 

Суперлига

21-й тур

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Шанхай Шэньхуа" - 2:1 (0:0)

Голы: Гуарин, 53 - с пенальти (0:1). Гао Линь, 58 (1:1). Ян Лию, 90+1 (2:1).

"Гуйчжоу Чжичэн" - "Бэйцзинь Жэньхэ" - 1:1 (1:0)

Голы: Стив, 17 (1:0). Фернандес, 71 (1:1). 

Удаление: Фань Юньлун (Г), 64.

"Хэнань Цзянье" - "Чанчунь Ятай" - 1:1 (0:0)

Голы: Пейчинович, 59 (0:1). Ваш Те, 68 (1:1).

"Цзянсу Сайнти" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 1:1 (1:0)

Голы: Алекс Тейшейра, 19 (1:0). Су Юаньцзе, 81 (1:1).

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