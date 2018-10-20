Голландия и Бельгия создадут объединенный чемпионат?

Голландия и Бельгия могут создать объединенный чемпионат, информирует inews.co.uk. На данный момент такая возможность только рассматривается.

В руководстве голландской лиги считают, что создание совместного чемпионата с Бельгией и несколькими клубами из Люксембурга может помочь улучшить местный футбол. Целью видится попадание в топ-5 рейтинга европейских чемпионатов. Пока же Бельгия занимает 9-е место в рейтинге, Голландия – 11-е.

Отмечается, что если в Голландии удастся достигнуть соглашение с клубами, то тогда начнутся переговоры с руководителями бельгийского чемпионата.