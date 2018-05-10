Гол с передачи Джовинко не спас "Торонто" от поражения

"Торонто" на своем поле уступил "Сиэтлу" в матче регулярного чемпионата MLS (1:2). Единственный мяч хозяева забили с передачи экс-игрока "Ювентуса" Себастьяна Джовинко.

В других встречах "Коламбус" на своем поле обыграл "Филадельфию" (1:0), "Атланта" уступила "Канзас Сити" (0:2), "Чикаго" вырвал победу у "Филадельфии", а "Лос-Анджелес" одолел "Миннесоту" (2:0).

MLS

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Канзас Сити" - 0:2 (0:0)

Голы: Шаллои, 67 (0:1). Жерсу, 87 (0:2).

Удаление: Гьюзан (А), 34.

"Коламбус" - "Филадельфия" - 1:0 (0:0)

Гол: Зардес, 53.

"Торонто" - "Сиэтл" - 1:2 (1:1)

Голы: Брюин, 25 (0:1). Осорио, 40 (1:1). Бвана, 54 (1:2).

"Чикаго" - "Монреаль" - 1:0 (0:0)

Гол: Эллис, 89.

"Лос-Анджелес" - "Миннесота" - 2:0 (2:0)

Голы: Атуэста, 31 (1:0). Кей, 37 (2:0).