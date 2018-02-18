"Галатасарай" проиграл "Касымпаше" и упустил лидерство в чемпионате Турции

"Истанбул ББ" победил "Трабзонспор" в выездном матче чемпионата Турции. Единственный мяч провел форвард Эмманюэль Адебайор. В составе гостей 90 минут провел бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. За "Трабзонспор" в центре обороны 90 минут отыграли экс-футболист "Локомотива" Ян Дюрица и Томаш Губочан, выступавший за "Зенит" и "Динамо". На замену вышел бывший форвард "Локо" Даме Ндой.
"Истанбул ББ" вернулся на первое место в чемпионате благодаря поражению "Галатасарая" в игре с "Касымпашой".
На счету "Истанбул ББ" сейчас 46 очков, на 2 меньше у "Галатасарая" и "Фенербахче", за который выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер.
"Бурсаспор" и "Малатьяспор" сыграли нулевую ничью. В составе "Бурсаспора" на поле появились бывшие игроки "Ахмата" Георге Грозав и Богдан Станку.
"Акхисар", в составе которого 90 минут провел экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев, разгромил "Карабюкспор".
Чемпионат Турции
Суперлига
22-й тур
"Бурсаспор" - "Малатьяспор" - 0:0
"Карабюкспор" - "Акхисар" - 0:3 (0:1)
Голы: Юмлу, 41 (0:1). Челик, 58 (0:2). Айдоду, 74 - с пенальти (0:3).
"Касымпаша" - "Галатасарай" - 2:1 (1:1)
Голы: Г. Родригес, 37 (0:1). Диане, 45+3 (1:1). Койта, 80 (2:1).
"Трабзонспор" - "Истанбул ББ" - 0:1 (0:1)
Гол: Адебайор, 36.
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Анжи
- Александр Епуряну
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Эмманюэль Адебайор
- Томаш Губочан
- Ян Дюрица
- Даме Ндой
- Москва
- Галатасарай (Футбол)
- Бурсаспор
- Трабзонспор
- Роман Нойштедтер
- Евгений Селезнев
- Богдан Станку
- Георге Грозав
- Касымпаша
- Карабюкспор
- Истанбул ББ