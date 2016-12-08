ФИФА начала использовать видеоарбитра

Сегодня Международная федерация футбола впервые начала полноценный эксперимент с использованием видеоарбитра на своем турнире – клубном чемпионате мира, который проходит в эти дни в Японии. В ходе тестов судьям разрешили останавливать матчи, если того требует ситуация, и просматривать спорный момент на мониторе, установленном у поля. Либо же вести игру без остановок, полагаясь на информацию, поступающую от помощника, который находится в специально оборудованной комнате и следит за происходящим на нескольких экранах. Отметим: в его распоряжении записи, сделанные аж 23 телекамерами!
ФИФА еще раз подчеркнула, что эксперимент призван облегчить работу судей и дать им дополнительные возможности для оценки сложных эпизодов. Ни тренеры, ни игроки не получат право апеллировать к арбитрам и требовать от них просмотра видеозаписи в спорных моментах.
Международный совет (ИФАБ), уполномоченный вносить изменения в правила игры, определил конкретные ситуации, в которых в ходе тестов можно пользоваться консультациями видеоарбитра или смотреть запись матча. Речь идет о тех эпизодах, когда необходимо определить, правильно ли забит гол, следует ли удалить футболиста, кого из игроков необходимо наказать красной карточкой, нужно ли назначить 11-метровый удар.
Как сообщил ИФАБ, в ходе стартовой встречи турнира, в которой играли "Касима Антлерс" и "Окленд Сити" (2:1), услуги видеоарбитра не понадобились. Бригада судей справилась сама. (Александр БОБРОВ)
баламошка
Конебомжи против! Им такой прогресс не нужен!
20:03
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
"Ни тренеры, ни игроки не получат право апеллировать к арбитрам и требовать от них просмотра видеозаписи в спорных моментах." - сбасиба, посмяялсо.
19:57
shpasic
теперь Мешков будет справляться сам, без обращения к видеоарбитрам. ну, и стоит ои говорить о предстоящем сокращении телевизионного оборудования на стадионах РФПЛ в Петербурге, Ростове, Грозном, Екатеринбурге...
19:49
foreverCSKAforever
Теперь подажным будет не до сМешков.
19:40