"Фенербахче" с Нойштедтером не смог победить "Трабзонспор" с Дюрицей

"Фенербахче" сыграл вничью с "Трабзонспором" в матче 19-го тура чемпионата Турции. В составе клуба из Стамбула 90 минут провел защитник сборной России Роман Нойштедтер, а бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна вышел на замену и стал автором голевого паса Из-за травм встречу пропускали экс-игроки "Зенита" Нету, Мартин Шкртел и Жулиану. За трабзонцев полный матч провел бывший защитник "Локомотива" Ян Дюрица.

В другой встрече "Акхисар" и "Антальяспор" также сыграли вничью. У хозяев на замену вышел экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев, забивший гол уже в добавленное время. За гостей 90 минут отыграл бывший хавбек "Локомотива" Шарлес, а экс-капитан "Анжи" Самюэль Это'О в заявку не попал.

Наконец, "Малатьяспор" с минимальным счетом одолел "Сивасспор". В составе гостей всю игру провел бывший игрок "Локомотива" Дельвин Ндинга, а вот россиянин Виталий Дьяков остался в запасе.

Чемпионат Турции

Суперлига

19-й тур

"Малатьяспор" - "Сивасспор" - 1:0 (0:0)

Гол: Юийюк 77 - с пенальи.

"Акхисар" - "Антальяспор" - 1:1 (0:1)

Голы: Гюрал, 21 (0:1). Селезнев, 90+1 (1:1)

"Трабзонспор" -"Фенербахе" - 1:1 (0:0)

Голы: Йылмаз, 58 (1:0). Соуза, 84 (1:1).