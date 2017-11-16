Дубль Жо за две минуты помог "Коринтианс" стать чемпионом Бразилии

"Коринтианс" победил "Флуминенсе" со счетом 3:1 в матче чемпионата Бразилии. Отметим, что хозяева одержали волевую победу, уступая уже со 2-й минуты игры 0:1.

Команда досрочно стала победителем чемпионата страны, опережив ближайшего преследователя на 10 очков. "Коринтианс" в седьмой раз в своей истории выиграл турнир.

В составе победителей дублем отметился экс-форвард ЦСКА Жо, оформивший дубль в начале второго тайма за две минуты. Третий мяч в ворота соперников забил бывший игрок "Шахтера" Жадсон.

Чемпионат Бразилии

Серия А

35-й тур

"Коринтианс" - "Флумененсе" - 3:1 (0:1)

Голы: Энрике, 2 (0:1). Жо, 47 (1:1). Жо, 49 (2:1). Жадсон, 85 (3:1).