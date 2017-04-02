Дубль Паписса Сиссе принес "Шаньдунь Лунен" победу над "Чанчунем", Йылмаз дважды забил клубу Тевеса

В матче 3-го тура китайской суперлиги "Бэйцзинь Гоань" на своем поле одолел "Шанхай Шеньхуа" (2:1). Дублем у хозяев отметился форвард сборной Турции Бурак Йылмаз. У гостей все 90 минут на поле провели экс-игрок "Ювентуса" и "Манчестер Сити" Карлос Тевес и хавбек сборной Колумбии Фреди Гуарин.

В другом поединке "Чанчунь Ятай" дома уступил "Шаньдун Лунен" (0:2). Оба гола записал на свой счет Паписс Сиссе, известный по выступлениям за "Ньюкасл". "Тяньцзинь Теда" обыграл "Чонцин Лифан" (2:0). Автором одного из голов стал экс-полузащитник "Челси" Джон Оби Микел. А "Цзянсу Сунин" на выезде уступил "Ляонину" – 1:3. Другой бывший игрок "Челси", Рамирес, провел на поле все 90 минут в составе гостей.

"Шаньдунь Лунен" лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Ляонин" идет пятым, "Гоань" – седьмым, "Шеньхуа" занимает девятую строчку, а "Цзянсу Сунин" опустился на 15-ю позицию.

Чемпионат Китая

Суперлига

3-й тур

"Чанчунь Ятай" – "Шаньдун Лунен" – 0:2 (0:0)

Голы: Сиссе, 59 (0:1). Сиссе, 82 (0:2).

"Бейцзин Гоань" – "Шанхай Шеньхуа" – 2:1 (1:1)

Голы: Йылмаз, 37 (1:0). Джао Юндинь, 40 (1:1). Йылмаз, 87 (2:1).

"Тяньцзинь Теда" – "Чонцин Лифан" – 2:0 (0:0)

Голы: Микел, 48 (1:0). Милович, 82 – в свои ворота (2:0).

"Ляонин" – "Цзянсу Сунин" – 3:1 (1:1)

Голы: Чаманга, 30 – с пенальти (1:0). Ван Сон, 38 (1:1). Уджа, 69 (2:1). Ян Ю, 87 (3:1).