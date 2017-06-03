Дубль Гоу помог "Кайрату" разгромить "Шахтер", Аршавин вышел на замену

"Кайрат" разгромил "Шахтер" из Караганды в матче 15-го тура чемпионата Казахстана. Дубль оформил экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин появился на поле на 10-й минуте и отметился голевым пасом, российский защитник Михаил Бакаев остался в запасе.

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

15-й тур

"Кайрат" - "Шахтер" - 4:1 (3:0)

Голы: Гоу, 1 (1:0). Исламхан, 36 (2:0). Гоу, 38 (3:0). Турысбек, 82 (4:0). Стоянович, 86 (4:1).