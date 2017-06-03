Дубль Гоу помог "Кайрату" разгромить "Шахтер", Аршавин вышел на замену

"Кайрат" разгромил "Шахтер" из Караганды в матче 15-го тура чемпионата Казахстана. Дубль оформил экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин появился на поле на 10-й минуте и отметился голевым пасом, российский защитник Михаил Бакаев остался в запасе.
Чемпионат Казахстана
Премьер-лига
15-й тур
"Кайрат" - "Шахтер" - 4:1 (3:0)
Голы: Гоу, 1 (1:0). Исламхан, 36 (2:0). Гоу, 38 (3:0). Турысбек, 82 (4:0). Стоянович, 86 (4:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/kazahstan/highest/2017/
Bibigon2000
чего можно ждать от свиноресурса? СЭ не считает голы,забитые Шавой в чемпионате Казахстана!сами придумали дурацкую систему,сами стали считать бонусные мячи,после попадания в клуб 100,но,как видим,не всех это касается...
20:27
bep77
Как это счастливчика не затёрли??? Андрей Сергеич ещё много что сделал в этом матче.. Например, во втром тайме после выхода из-под прессинга разогнал контру и, если б Иличевич не был дятлом, была б у "бывшего капитана сборной России" ещё одна ГП. Кроме этого уйма атак было разогнано, причём АСА был замечен в отборах после затухания некоторых из них. Эх, СЭ, вот так читателям приходится работать за вас(((
20:03
ДО3ВОН ГУБЕР
Да, уровень журналистики катится в тартарары. Причем повсеместно.
19:11
счастливчик
ВЫ ЧТО СОВСЕМ ИДИОТЫ ??????? Андрей вышел на 10 минуте ,отдал голевой пас великолепный во втором голе . А в четвертом голе сделал отличный предголевой пас . ГОСПОДИ НУ И ЖУРНАЛИСТИКА У НАС ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(((
18:25