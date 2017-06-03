18:01 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Дубль Гоу помог "Кайрату" разгромить "Шахтер", Аршавин вышел на замену

4

"Кайрат" разгромил "Шахтер" из Караганды в матче 15-го тура чемпионата Казахстана. Дубль оформил экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин появился на поле на 10-й минуте и отметился голевым пасом, российский защитник Михаил Бакаев остался в запасе

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

15-й тур

"Кайрат" - "Шахтер" - 4:1 (3:0)

Голы: Гоу, 1 (1:0). Исламхан, 36 (2:0). Гоу, 38 (3:0). Турысбек, 82 (4:0). Стоянович, 86 (4:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/kazahstan/highest/2017/

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Bibigon2000

чего можно ждать от свиноресурса? СЭ не считает голы,забитые Шавой в чемпионате Казахстана!сами придумали дурацкую систему,сами стали считать бонусные мячи,после попадания в клуб 100,но,как видим,не всех это касается...

20:27

bep77

Как это счастливчика не затёрли??? Андрей Сергеич ещё много что сделал в этом матче.. Например, во втром тайме после выхода из-под прессинга разогнал контру и, если б Иличевич не был дятлом, была б у "бывшего капитана сборной России" ещё одна ГП. Кроме этого уйма атак было разогнано, причём АСА был замечен в отборах после затухания некоторых из них. Эх, СЭ, вот так читателям приходится работать за вас(((

20:03

ДО3ВОН ГУБЕР

Да, уровень журналистики катится в тартарары. Причем повсеместно.

19:11

счастливчик

ВЫ ЧТО СОВСЕМ ИДИОТЫ ??????? Андрей вышел на 10 минуте ,отдал голевой пас великолепный во втором голе . А в четвертом голе сделал отличный предголевой пас . ГОСПОДИ НУ И ЖУРНАЛИСТИКА У НАС ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(((

18:25