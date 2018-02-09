Дмитрий Булыкин: "Слуцкому в "Твенте" подошли бы многие футболисты из России"

Бывший нападающий "Твенте" Дмитрий Булыкин в интервью "СЭ" отметил, что Леонид Слуцкий мог бы пригласить нескольких футболистов из России в клуб из Энсхеде. Ранее сообщалось, что российский специалист может возглавить голландскую команду после сезона.

– Есть ли в чемпионате России игрок, которого можете посоветовать Слуцкому взять с собой?

– Подходят многие футболисты из России, только там привыкли делать ставку на своих воспитанников. Или, наоборот, на опытных игроков, которые вскоре должны закончить карьеру и перейти на работу в структуру клуба. В Голландии другая стратегия, вот и все.

– В "Твенте" есть особенности, к которым придется привыкать Слуцкому?

– Ничего такого нет. Сам город очень хороший, уютный. За пару часов можно доехать как в Амстердам, так и в Германию. Мне там было очень комфортно. К сожалению, не получилось хорошо выступить в том сезоне. Не смогли действовать как одна команда, все выделялись индивидуальностью. Хотя теперь многие игроки выступают в топ-чемпионатах.

– Кто, например?

– Насер Шадли играет за "Вест Бромвич", Душан Тадич – за "Саутгемптон". Еще Квинси Промеса там застал, его тогда только перевели в основу из молодежки. (Павел ГУРЕВИЧ)

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