Дмитрий Булыкин: "Слуцкому придется очень много работать, чтобы игроки "Твенте" выполняли его требования"

Бывший нападающий "Твенте" Дмитрий Булыкин в интервью "СЭ" отметил, что Леониду Слуцкому будет трудно работать в Голландии. Ранее сообщалось, что российский специалист может возглавить клуб из Энсхеде после сезона.

– Последним местом работы Слуцкого был английский чемпионшип. После него он сможет перестроиться на чемпионат Голландии?

– Эти лиги нельзя сравнивать. В Голландии больше любят играть в атаку, забывая про оборону. Плюс много молодежи выходит в старте почти всех команд. Слуцкому придется очень много работать, разговаривать с игроками, чтобы они его услышали и стали выполнять его требования.

– "Твенте" по игровому стилю подходит Слуцкому?

– Если ему удастся найти общий язык с руководством и командой, то есть шансы вернуть клубу лидерские позиции. Но будет очень тяжело, "Аякс" и компания прочно оккупировали трон. (Павел ГУРЕВИЧ)

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