Der Spiegel: "Бавария" и еще 15 клубов приступили к созданию европейской Суперлиги

Немецкое издание Der Spiegel провело расследование на основе данных Football Leaks. Журналисты пришли к выводу, что "Бавария" вместе с другими европейскими клубами приступила к созданию европейской Суперлиги.

По информации издания, "Бавария" разработала документы, согласно которым может покинуть бундеслигу. Также был проверен вопрос возможности вывода игроков клуба из состава сборной Германии.

Кроме того, "Бавария" совместно с 15-ю другими грандами европйского футбола разработала "лист намерений", который предусматривает создание Суперлиги. Подписание этого документа должно состояться в ноябре 2018 года.