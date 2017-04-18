"Црвена Звезда" под руководством Божовича проиграла в белградском дерби

"Црвена Звезда" на своем поле проиграла "Партизану" в матче 1-го тура чемпионского раунда чемпионата Сербии. Благодаря этой победе черно-белые догнали подопечных бывшего наставника "Ростова" и "Локомотива" Миодрага Божовича в турнирной таблице - у обоих коллективов теперь по 40 очков.
Чемпионат Сербии
Чемпионский раунд
1-й тур
"Црвена Звезда" - "Партизан" - 1:3 (0:1)
Голы: Леонарду, 21 (0:1). Боакье, 48 (1:1). Тавамба, 68 (1:2). Леонарду, 79 (1:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/serbiya/highest/2016-2017/
30 лет за ЦСКА!
Не все мясу понтовать!
23:02
Армеец-1
С победой всех партизанов и армейцев!!!
22:45
Al Rains
Хорошее предзнаменование перед нашим дерби)))
22:34