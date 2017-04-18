22:27 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Црвена Звезда" под руководством Божовича проиграла в белградском дерби

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"Црвена Звезда" на своем поле проиграла "Партизану" в матче 1-го тура чемпионского раунда чемпионата Сербии. Благодаря этой победе черно-белые догнали подопечных бывшего наставника "Ростова" и "Локомотива" Миодрага Божовича в турнирной таблице - у обоих коллективов теперь по 40 очков.

Чемпионат Сербии

Чемпионский раунд

1-й тур

"Црвена Звезда" - "Партизан" - 1:3 (0:1)

Голы: Леонарду, 21 (0:1). Боакье, 48 (1:1). Тавамба, 68 (1:2). Леонарду, 79 (1:3).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/serbiya/highest/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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30 лет за ЦСКА!

Не все мясу понтовать!

23:02

Армеец-1

С победой всех партизанов и армейцев!!!

22:45

Al Rains

Хорошее предзнаменование перед нашим дерби)))

22:34

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