"Црвена Звезда" под руководством Божовича проиграла в белградском дерби

"Црвена Звезда" на своем поле проиграла "Партизану" в матче 1-го тура чемпионского раунда чемпионата Сербии. Благодаря этой победе черно-белые догнали подопечных бывшего наставника "Ростова" и "Локомотива" Миодрага Божовича в турнирной таблице - у обоих коллективов теперь по 40 очков.

Чемпионат Сербии

Чемпионский раунд

1-й тур

"Црвена Звезда" - "Партизан" - 1:3 (0:1)

Голы: Леонарду, 21 (0:1). Боакье, 48 (1:1). Тавамба, 68 (1:2). Леонарду, 79 (1:3).