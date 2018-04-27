"Брюгге" с Габуловым сыграл вничью с "Генком"

Матч 6-го тура плей-офф чемпионата Бельгии "Генк" - "Брюгге" завершился ничейным результатом со счетом 1:1. В составе хозяев отличился нападающий Леандро Троссар, у черно-синих форвард Уэсли.

Все 90 минут отыграл российский вратарь гостей Владимир Габулов.

"Брюгге" лидирует в чемпионском плей-офф Высшей лиги, набрав 42 очка. "Генк", в активе которого 31 очко, поднялся на пятое место.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

Плей-офф I.

6-й тур

"Генк" - "Брюгге" - 1:1 (0:0)

Голы: Уэсли, 65 (0:1). Троссар, 69 (1:1).

"Брюгге": Габулов, Денсвил, Мехеле, Пулен, Вормер, Ванакен (Класи, 85), Накамба, Лимбомб (Кулс, 80), Диаби (Деннис, 89), Уэсли, Диатта.

Предупреждения: Габулов, 28. Пулен, 90+1.

Судья: Буко.

27 апреля. Генк. Стадион Luminus Arena.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии