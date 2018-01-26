"Брюгге" с Габуловым победил "Остенде" с Ломбертсом

"Брюгге" обыграл "Остенде" в матче 23-го тура чемпионата Бельгии - 3:2. В составе победителей второй матч провел российский голкипер Владимир Габулов. Как и в первой игре, против "Антверпена" (2:2), он пропустил два мяча. В добавленное ко второму тайму время Габулов получил желтую карточку.

За "Остенде" 90 минут отыграл бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс, который был предупрежден на 16-й минуте.

"Брюгге" после 23 туров занимает первое место в таблице, опережая "Шарлеруа" на 12 очков.

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23-й тур

"Брюгге" - "Остенде" - 3:2 (2:0)

Голы: Ванакен, 5 (1:0). Вормер, 8 (2:0). Гано, 48 (2:1). Диаби, 51 (3:1). Акпала, 90 (3:2).