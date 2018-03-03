"Брюгге" без Габулова обыграл "Кортрейк"

В матче 29-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" дома переиграл "Кортрейк" со счетом 2:1. В составе хозяев отличились нападающие Абдулай Диаби и Энтони Лимбомб. У гостей гол забил полузащитник Йован Стоянович.

Отметим, что российский вратарь черно-синих Владимир Габулов всю игру провел на скамейке запасных.

"Брюгге" лидирует в высшей лиге, набрав 64 очка. "Кортрейк", в активе которого 39 очков, занимает восьмое место.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

29-й тур

"Брюгге" - "Кортрейк" - 2:1 (0:0)

Голы: Диаби, 51 (1:0). Стоянович, 62 - с пенальти (1:1). Лимбомб, 79 (2:1).

"Брюгге": Фермер, Денсвил, Мехеле, Митрович, Кулс, Вормер, Класи (Накамба, 68), Ванакен, Лимбомб, Диаби (Рафаэлов, 81), Уэсли (Деннис, 68).

Судья: Смет.

3 марта. Брюгге. Стадион Jan Breydelstadion.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии