"Бенфика" отпраздновала чемпионство с болельщиками

Досрочно победившая в чемпионате Португалии "Бенфика" сегодня отпраздновала чемпионство со своими болельщиками на центральной площади Лиссабона. Напомним, что этот титул стал для команды четвертым подряд и 36-м в истории.
Тысячи болельщики собрались в центре города, после чего на балкон собора вышли футболисты с кубком победителей в руках.
1⃣/2⃣ O mesmo momento visto de dois ângulos diferentes. Primeiro, da Praça do Município... #Tetra36 pic.twitter.com/5BsGS7TM86– SL Benfica (@SLBenfica) 15 мая 2017 г.