"Бенфика" отпраздновала чемпионство с болельщиками

Досрочно победившая в чемпионате Португалии "Бенфика" сегодня отпраздновала чемпионство со своими болельщиками на центральной площади Лиссабона. Напомним, что этот титул стал для команды четвертым подряд и 36-м в истории.

Тысячи болельщики собрались в центре города, после чего на балкон собора вышли футболисты с кубком победителей в руках.