АЗ - "Витесс": Караваев и Бюттнер сыграют за команду Слуцкого с первых минут

Стали известны составы АЗ и "Витесса" на матч 3-го тура чемпионата Голландии. С первых минут главный тренер гостей Леонид Слуцкий выпустит российского защитника Вячеслава Караваева и экс-игрока "Динамо" Александра Бюттнера.

АЗ: Бизот - Свенссон, Флар, Хатзидиакос, Ауэян - Мидтсье, Тил, Копмейнерс - Сентьенс, Боаду, Идрисси.

"Витесс": Эдуарду Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер - Сереро, Беро, Фор - Беренс, Матавж, Линссен.

АЗ - "Витесс": чемпионат Голландии по футболу, 3-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.45 (время московское)