АЗ сыграл вничью с "Гоу Эхед Иглс"

В матче 7-го тура чемпионата Голландии АЗ на своем поле разделил очки с "Гоу Эхед Иглс" – 2:2. Дублем в составе хозяев отметился нападающий Ваут Вегорст. Клуб из Алкмара занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, потерпев всего одного поражение в нынешнем сезоне. Напомним, что АЗ является противником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.
Чемпионат Голландии
7-й тур
АЗ – "Гоу Эхед Иглс" – 2:2 (1:0)
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http://football.sport-express.ru/foreign/netherlands/highest/2016-2017/