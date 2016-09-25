АЗ сыграл вничью с "Гоу Эхед Иглс"

В матче 7-го тура чемпионата Голландии АЗ на своем поле разделил очки с "Гоу Эхед Иглс" – 2:2. Дублем в составе хозяев отметился нападающий Ваут Вегорст. Клуб из Алкмара занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, потерпев всего одного поражение в нынешнем сезоне. Напомним, что АЗ является противником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Голландии

7-й тур

АЗ – "Гоу Эхед Иглс" – 2:2 (1:0)