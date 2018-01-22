Алан Агузаров: "Габулов не виноват в пропущенных мячах! В "Брюгге" его ждет успешная карьера"

– Как вы в целом оцените игру Габулова в игре с "Антверпеном"?
– Я смотрел игру полностью. Так сложилось, что Володя пропустил дважды, но вины его нет ни в первом, ни во втором голе. Оба раза расстреливали с близкого расстояния, в первом случае еще и рикошет, а во втором уходящая навесная передача.
– То есть статистика ударов по его воротам ни о чем не говорит?
– Нет! В данном случае это нелепо! Повторюсь, выручить в обеих ситуациях команду было очень сложно. Все мы хорошо знаем Габулова, это надежный вратарь, из года в год показывающий стабильную игру. В "Арсенале" он выручал команду, наверное, чуть ли не в каждом матче, часто тащил даже мертвые мячи. Уверен, карьера Габулова в "Брюгге" будет успешной.
– Владимира не напрягает, что "Брюгге" взял еще одного голкипера? Способен ли он выиграть конкуренцию?
– Габулов достаточно уверенный в себе вратарь и конкуренция на протяжении всей карьеры его только стимулировала. "Брюгге" подписывал контракт с Габуловым именно как с номером один и, уверен, Володя оправдает все наши ожидания!
Габулов пропустил первый гол в чемпионате Бельгии pic.twitter.com/IJNty2j9Wp– СЭ Футбол (@football_se) 21 января 2018 г.
А Габулов пропустил второй гол. "Антверпен" – "Брюгге" – 2:0 после первого тайма https://t.co/HXdxbI1b41 pic.twitter.com/toh0wXR6d0– СЭ Футбол (@football_se) 21 января 2018 г.
– Как оцените шансы голкипера быть включенным в заявку сборной России на чемпионат мира?
– Это решит главный тренер сборной России.
– Как ему вообще в Бельгии? Все нравится?
– Да, ему все нравится. Он очень быстро освоился и влился во всех отношениях в команду.
Владимир Габулов – один из двух россиян наряду с Черышевым, кто играет в солидном европейском клубе на сегодняшний день. Он проводил дебютный матч. Он не сыграл его невзрачно, он просто не стал героем встречи. (Дмитрий СОМОВ)
shpasic
клад555, к тому, что наши никогда не виноваты)
01:20
Таки да
Ага, в 45 жизнь только начинается.
01:11
клад555
shpasic Слуцкого ты к чему приплел?
01:00
shpasic
Слуцкий тоже был не виноват в провале Халла.
00:55