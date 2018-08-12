5:1! "Витесс" Слуцкого одержал победу в первом матче чемпионата Голландии. Видео голов

"Витесс", возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, разгромил дома "Гронинген" со счетом 5:1.
Держите первый гол "Витесса" при Слуцком в чемпионате Голландии. pic.twitter.com/EhJTlGS4V5– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
1:1. Глупый гол пропускает "Витесс" pic.twitter.com/uB4I6CzXhd– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
И 2:1. К перерыву "Витесс" выигрывает у "Гронингена". pic.twitter.com/G8Df01A49O– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
3:1. Люблю чемпионат Голландии 😬 pic.twitter.com/IxvRikShzc– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
4:1. Победа от Слуцкого уже не уйдет. pic.twitter.com/kwzIfgtQVD– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
5:1. Леонид Викторович, остановитесь! pic.twitter.com/RAEk8zfqzv– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
"СЭ" ввел текстовую трансляцию матча "Витесс" - "Гронинген".