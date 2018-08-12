17:40 | Футбол — Зарубежные

5:1! "Витесс" Слуцкого одержал победу в первом матче чемпионата Голландии. Видео голов


"Витесс", возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, разгромил дома "Гронинген" со счетом 5:1.

Витесс - Гронинген

"СЭ" ввел текстовую трансляцию матча "Витесс" - "Гронинген".

 

К комментариям
1
Материалы других СМИ