ЦСКА запросил у "Црвены Звезды" 1 200 билетов на гостевой матч Лиги Европы

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что армейцы отправили запрос в "Црвену Звезду" на получение 1 200 билетов для своих болельщиков на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, сегодня апелляционный комитет УЕФА удовлетворил апелляцию "Црвены Звезды" на решение о проведении матча в Белграде без зрителей. Таким образом, встреча с ЦСКА пройдет при болельщиках.

– Как только мы сегодня получили решение УЕФА, запросили тысячу билетов на фанатский сектор, – цитирует ТАСС Зарубьяна. – Думаем, этого количества хватит, но многое будет зависеть и от того, как быстро коллеги из "Црвены Звезды" нам их пришлют. Как только это произойдет, мы начнем продажу, но, объективно, это дня три. Также, конечно, запрашивали 200 билетов VIP-категории, которые мы частично реализовывали среди партнеров, спонсоров и фан-клуба Red-Blue World.

Мы говорим о fair play, но в данном случае его принцип немного нарушен, новость отчасти хорошая: футбол без зрителей никому не нравится, а в этом матче атмосфера будет достаточно жаркая, но во всей истории крайним оказался наш клуб и его болельщики. За два месяца, когда, покупая билеты на самолеты, существует одна цена, а за неделю до игры – совершенно другая. Плюс, насколько я знаю, многие болельщики не планировали этот выезд, поэтому им сейчас более проблематично срываться с работы или учебы. В этой связи нас поддержит не такое большое количество, которое могло бы поехать.