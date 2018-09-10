Вице-президент Турецкой футбольной федерации: "Мы готовы принять Евро-2024 уже сегодня"

Вице-президент Турецкой футбольной федерации Сервет Ярдымджы сказал, что его страна готова к проведению чемпионата Европы 2024 года уже сейчас. За право принять турнир Турция борется с Германией.

Страна-хозяйка европейского первенства будет выбрана 27 сентября путем голосования на встрече исполкома УЕФА в Ньоне.

Пример ЧМ-2018 в России – вдохновение для Турции перед выборами страны-хозяйки Евро-2024

– Турецкое правительство во главе с Эрдоганом провело огромную работу для развития футбола в стране, – цитирует ТАСС Ярдымджы. – За последние восемь лет было сделано больше, чем за предыдущие 80 лет. Было построено более 30 стадионов, это дает нам уверенность перед выборами, мы чувствуем свою силу.

Турция готова и с точки зрения стадионов, и с точки зрения инфраструктуры, размещения, транспортной системы. Все готово, мы готовы провести успешный чемпионат Европы в 2024 году, хотя, по сути, у нас есть все, чтобы принять турнир уже сегодня.

Тогда (в борьбе за право принять чемпионат Европы 2016 года. – Прим. "СЭ") наша заявка состояла исключительно из обещаний и гарантий. Сейчас же все заявленное уже выполнено, в этом ключевая разница.

Восемь стадионов уже используются, мы достраиваем стадион в Анкаре. Единственное, что нужно будет сделать – реконструировать Олимпийский стадион в Стамбуле. Мы сделаем это, если получим турнир, а работы начнутся после финала Лиги чемпионов в 2020 году.

В заявке Турции указано, что матчи Евро-2024 планируется провести на 10 стадионах в девяти городах – Анкаре, Анталье, Бурсе, Газиантепе, Конье, Коджаэли, Трабзоне, Эскишехире, а также две арены в Стамбуле.