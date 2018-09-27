Глава Немецкого футбольного союза поблагодарил УЕФА за доверие

Глава Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель выразил УЕФА благодарность за доверие. Германия примет чемпионат Европы 2024 года по футболу.

- Благодарю моих коллег и друзей из УЕФА за невероятное доверие, - приводит пресс-служба немецкого футбольного союза слова Гринделя. - Я чувствую ответственность. Я знаю, что этот турнир значит для УЕФА. С завтрашнего дня мы начнем делать все возможное, чтобы оправдать ожидания. Я рад, что мы с нашими аргументами и концепцией показали, что можем сделать все успешно. Это показывает, что прозрачность, открытость и поддержка со стороны неправительственных организаций и бундеслиги может способствовать такому большому успеху. Это наполняет меня гордостью и великой радостью. Мы знаем, что такой большой турнир может вызвать восторг у детей и подростков. Наши клубы могут порадоваться этому.

Турнир примут 10 городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт.

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